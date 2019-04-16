失足「臉凹」 手術復位還「真面目」

2019-04-16

記者張勳騰／苗栗報導

苗栗縣30歲陳姓男子因趕時間，踩空樓梯而失足跌倒，造成臉部右側顴骨及右側上顎骨骨折，且顴骨眼眶下緣骨折處壓迫到框下神經，導致右眼下區域、右側鼻翼及右側上唇皮膚麻木、感覺喪失，趕緊就醫，所幸經手術復位還他「真面目」。

陳男到苗栗市大千綜合醫院整形外科求診，經醫師邱智弘施以右側顴骨、右側上顎骨骨折復位及骨折處固定手術，以顏面骨專用的骨釘、骨板固定復位後的骨折處，並於手術中解除受壓迫的右側框下神經。

陳男術後恢復良好，右側中上臉外觀已無明顯凹陷，且皮膚麻木區域也漸漸恢復知覺，讓他如釋重負。

邱智弘指出，顏面骨折是因外力撞擊而導致，常見症狀有疼痛、腫脹、瘀血、咬合不正常、張嘴困難及疼痛、骨折處臉部凹陷、複視、骨折側眼眶下麻木等。而由於臉部肌肉、神經與血管構造相當複雜，手術重建復位工作必須非常精確，否則恐會有諸如咬合不正常、臉部麻木或不對稱、複視、關節僵直等後遺症問題。

邱智弘強調，進行顏面骨折手術前一定要與醫師充分討論，並由醫師審慎評估，手術後也要注意傷口照顧，避免感染，才能讓受傷的臉恢復「真面目」。

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