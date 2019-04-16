裝支架8年未追蹤 血栓阻塞下肢疼痛

2019-04-16

記者蘇孟娟／台中報導

一名高齡90歲的阿嬤，8年前因血管彈性不良而置放腹主動脈支架，但阿嬤因自北部搬到台中住，未曾回院追蹤及服抗凝血藥物，最近阿嬤屢有左腹及大腿疼痛，澄清醫院心臟血管外科經電腦斷層發現，阿嬤的支架已嚴重阻塞，導致左腹及下肢缺血性疼痛，險缺血壞死，經微創導管清除血栓手術，成功打通動脈血管後才改善。

主治醫師南玉芸指出，阿嬤因有長年高血壓及糖尿病史，近來吃不下、噁心、嘔吐、頭暈等症狀入院檢查，期間不斷表達她的左腹及大腿疼痛，疑有下肢缺血情況。

微創導管清除術 避免缺血壞死

經電腦斷層檢查，發現阿嬤放置腹主動脈支架中的左骨髂動脈支架有血栓嚴重阻塞，右骨髂動脈支架末端另有8公分大的血管瘤，以致下肢出現缺血情況，若未及時處理，恐有下肢缺血壞死危機。

考量阿嬤年事已高，醫師以微創導管清除血栓手術，利用特殊的除栓導管裝置配合溶栓藥物先分解血栓，將左骨髂動脈支架內的血栓分解後吸出、清除乾淨，保持血流暢通；而右骨髂動脈支架末端的大血管瘤，則以延伸加長支架隔開血管瘤，預防血管瘤破裂危險，目前阿嬤已順利出院。

南玉芸指出，原來阿嬤8年前在北部接受支架手術，但術後搬到台中居住，疏於回院追蹤也未服用抗凝血藥物，以致出現血栓；呼籲民眾若裝設支架，務必定期回診，另如有不明原因的下肢疼痛絕對不能疏忽，需就醫釐清病因。

她也警告，裝有腹主動脈支架的民眾，若發現下肢出現雙腳溫度溫差多或有變色包括腳變花花、烏黑或泛白等色變及感覺麻木時，有可能出現周邊血管狀況，最好儘速就醫診斷。

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