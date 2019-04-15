《愛肝加油站》慢性B肝 不會暴瘦

2019-04-15

文／許金川

Q：我的太太有B型肝炎，3個月前開始燥熱、流汗、睡不著、體重減輕，個性也變得很緊張、神經兮兮的，我擔心她是否腦袋長了什麼東西，於是幫她掛了腦神經科醫師，醫師很細心，還幫忙安排了腦部核磁共振掃描，檢查結果正常。

這3個月來，她已暴瘦8公斤，請問可能是什麼毛病？會不會是長了肝癌，聽說罹患肝癌會變瘦？

A：肝病患者確實有可能會出現體重減輕的現象，但通常發生在肝腫瘤生長速度快或腫瘤體積很大的患者，此階段才可能會出現疲倦、腹脹、食慾不振及體重減輕等症狀。一般的慢性B肝帶原，或輕微肝炎、肝硬化，甚至是初期、中期肝癌，並不會導致體重下降。

您的太太雖有慢性B型肝炎帶原，但如果腹部超音波及抽血檢查都沒異狀，目前體重減輕應該並非肝病所致。

除了肝癌之外，人體其他器官長了癌症，人也會瘦，但通常在癌症末期，例如胃癌、大腸癌等。此外，長期腹瀉、食慾不振，體重也會減輕。其他常見會讓體重減輕的元凶還包括：糖尿病、甲狀腺機能亢進等內分泌疾病。

由於您的太太除了體重減輕之外，還合併有睡不著、緊張、燥熱等症狀，且個性變得緊張、神經兮兮，以前述症狀看來，最有可能為甲狀腺機能亢進。此類患者因甲狀腺荷爾蒙過多，會出現手抖、體重減輕及怕熱、失眠、緊張等症狀，與您的太太情況雷同，建議可先抽血檢測甲狀腺功能是否正常。

另外，最好也同步檢驗血糖數值，確認有無糖尿病，當血糖控制不良，血液中的葡萄糖無法被充分利用，血糖衝高，除了多吃、多喝、多尿等典型症狀，也會導致體重快速減輕。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。

肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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