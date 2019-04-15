嬰幼兒用藥 霧化吸入更安全

2019-04-15

文／陳佳玲

藥物諮詢遇到新手爸爸致電詢問：「醫師開這瓶化痰劑說要霧化吸入，我看藥品說明書說這個藥品可以用喝的，可以用喝的就好嗎？霧化吸入是什麼？有什麼優點？」

霧化是指將藥物量取醫師處方的劑量，置於氣霧機內，轉化為氣霧型式，讓嬰幼兒通過鼻腔、口腔自然吸入藥物，藉由噴霧增加呼吸道的水氣，濕潤呼吸道，配合處方藥物（支氣管擴張劑、化痰劑等）可擴張氣管、減低黏膜水腫及稀釋痰液，幫助改善呼吸道不適症狀。

因為是局部使用，可免去全身循環的問題，藥品作用點比較確定，安全性相對比較高。

◎使用時要注意以下事項：

●建議可採坐姿或半坐臥姿，有助於深呼吸時的肺部擴張。

●依醫師指示加入藥品，一般吸入時間通常為10-15分鐘。

●嬰幼兒若是抗拒吸入，可使用面罩採正常呼吸吸入。

●吸入過程中，若感到身體不適，如出現頭痛、頭暈、心悸、手抖等狀況，請立即停止使用，並告知醫療人員。

●使用後，若是出現咳嗽次數增加，或痰液增多，表示痰液有漸漸稀釋了，父母可多觀察，若有其他異常再告知醫師。

霧化是嬰幼兒常用的呼吸道治療方式，使用時要注意器具清潔，可讓治療效果更加確實。

（作者為郭綜合醫院藥劑科藥師）

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