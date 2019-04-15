小孩「淺腹」胃口差 中醫調理 開心長大

2019-04-15

文／畢宇蕎、姜智釗

6歲的孫小妹妹，常常吃一點東西就沒有胃口，每次回南部很容易暈車，曬一點太陽就很想吐，而且過去一年長不到4公分，西醫的檢查都沒有特別的問題，在中醫幫忙後，媽媽開心說，她看起來吃東西開心多了，而且今年的身高也有順利達標。

小朋友長時間的食慾不好、吃得少，看到食物沒胃口，一般民眾可能稱「淺腹」，都是「小兒厭食」的症狀之一，每個年紀的兒童都可能有這種困擾，但是1歲到6歲的幼童比較常見，不但影響身高、體重的發育，有時還會降低運動和學習的活力，往往還會讓照顧的家長焦慮不已。

中醫面對小兒厭食，常由脾胃和腸道著手，調整氣機，排除濕氣，幫忙消化，比如說肥兒八珍膏就是臨床上很常運用的中醫方劑之一。如果家長想要燉補食材的話，一定要尋求專業的中醫師們幫忙，避免讓不適當的中藥影響寶貝的腸胃，甚至有導致性早熟的風險。

四臣湯就是個平和的選擇，包含茯苓、芡實、薏苡仁、蓮子，家長可以適量用來煮湯或者入飯，以期達到「健脾開胃」的效果。

「若要小兒安，三分飢與寒」，中醫還很重視建立良好的飲食習慣，希望家人一起和小孩努力調整，在日常生活當中，除了不要暴飲暴食外，減少添加物多的糖果、餅乾、巧克力、速食、汽水等零食，更要在定時定量的正餐中，慢慢添加天然多樣的食材。

另外，中醫也很鼓勵讓食慾不好的小朋友適度運動，幫忙訓練核心肌群，也能輔助腸胃道的蠕動和消化。

透過中醫的介入，加上飲食和運動習慣的改變，早日讓家中小孩不再「淺腹」，開心長大！

（作者為桃園市八德風澤中醫診所中西醫師）

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