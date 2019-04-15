轉機、觀光市場需求旺 台灣3航線躋身全球20大

2019-04-15

〔記者陳宜加／台北報導〕航空情報機構OAG公布最新全球最繁忙航線排名，台北︱香港航線蟬聯第二，過去一年總航班數達兩萬八千多架次，台北︱大阪、台北︱東京成田兩條航線則首度躋身全球前二十名。學者分析，香港轉機與日本觀光市場活絡，需求龐大，並建議台灣可逐步轉型發展轉機市場，爭取成為東亞樞紐。

學者建議逐步轉型發展轉機市場

根據OAG統計，去年全球最繁忙的廿條國際航線中，有十五條在亞太地區，吉隆坡︱新加坡航線一年飛行超過三萬個航班，連續第二年成為榜首，其次為台北︱香港航線，一年總航班數達兩萬八四四七架次。

民航局統計，去年台北︱香港航線總載客數六三三．七萬人次，為台灣國際航線最高，目前共計五家航空公司營運，華航、長榮合計市占率超過四成。

根據觀光局統計，不含中國地區與轉機旅客數，去年港澳與台灣互訪旅客超過三九五萬人次。航空業者估計，港、台間轉機旅客占比約四成，主要為赴港轉往中國、歐洲等中、長程線、或來台轉往美、加。

此外，台北︱東京成田航線一年飛行一萬三九○二個航班，排名第十四；台北︱大阪一年也飛行一萬三三二五個航班，排名第二十。

台、日去年互訪將近六七九萬人次，東京成田載客數將近三百萬、大阪也超過二五○萬，且有多達九家航空公司競爭。業者分析，日本長年為國人首選旅遊目的地，人數仍將持續成長，市場具潛力。

開南大學空運管理系副教授盧衍良表示，台灣出國人口逐年增加、觀光市場蓬勃，加上低成本航空崛起，紛紛進軍東北亞、東南亞市場，台日航線因而排名提升，香港則處於航空樞紐地位，轉機市場需求龐大。

盧衍良指出，桃園機場目前多為點對點直飛航線，相對鄰近國家機場，轉機旅客所占比例較低，地面設施空間擴增後，未來可逐步轉型為發展轉機市場，且台灣本身在亞太地區具有地理環境優勢，有利於爭取也成為東亞樞紐。

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