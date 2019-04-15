曾不被美看好／創氣象衛星新境界 福3今滿13歲

2019-04-15

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣的福爾摩沙衛星三號從二○○六年四月十五日發射升空後，今天滿十三歲了，正好是接續福三任務的福衛七號運往美國的日子。福三計畫主持人方振洲博士表示，福三將全球氣象衛星帶往新的境界，當初掩星技術氣象衛星計畫曾不被美國NASA看好，但是台灣勇敢挑戰，福三最終得到美國甚至全世界認證。

原本設計用2年 真的「太強了」

方振洲表示，福三本來設計六顆衛星要執行任務兩年，結果運作到現在已長達十三年，真的「太強了」，甚至還有兩顆可正常提供資料，希望將來跟福七資料可以互補。

福七使用的掩星技術是台灣獨步全球的太空技術；衛星先接收GPS訊號，利用大氣層造成的電磁波折射，從折射情況就可知道濕度、壓力和溫度，還能測量太空天氣，包含電子密度。他國雖也發展掩星技術，但擁有星系還能鋪設衛星軌道的，目前只有台灣。

方振洲指出，福三把全球的氣象衛星帶入全新境界，不但率先使用掩星技術，也開始做衛星星系，並進行數值氣象預報，加入中央氣象局的預報體系，福三啟用後，改善預報準確度約八％，成為太空中最穩定、最精準的溫度計。

方振洲說，福三是由台灣跟美國大學大氣聯盟合作，聯盟找經費的過程中，美國NASA太空總署評估是一個爛計畫而否定，後來由美國國家基金會投入，台灣加入合作團隊打造福三，才讓福三免於胎死腹中。

方振洲指出，當初福三計畫可說是沒人做過的挑戰、開創型的實驗任務，成功發射後，資料陸續被各國認可，美國大氣總署NOAA開始資助更多地面接收站的設立，福七計畫也因而逐漸成形。

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