配合治療 不怕家有肺結核

2019-04-14

文／鄭心宜

從2005年以來，新診斷出結核病例數逐年減少，但常見新的病人主要是發生在家庭成員之間。

最近住院治療的一名60多歲女病患因為久咳不癒，耳鼻喉科醫師幫她做X光檢查，才發現她感染結核病，感染源疑似是她的先生2年多前被診斷出結核病，但她未按照醫囑治療，又喜歡關閉家裡門窗不通風，因此被傳染。

之前還有一位7歲的小女孩，醫師要收她住院，但家長卻推延2~3個月，等到她住院檢查確認罹患結核病，家庭成員接受追蹤檢查時，她的3歲弟弟也發病，媽媽的細菌培養也確診，一直閃避的爸爸被強迫接受檢查，經過一連串問診，爸爸就是感染源頭。

目前我關懷的結核病人約有80人，每月通報確診病例約有6~7人。

結核病是感染結核分枝桿菌，主要是透過空氣傳播的傳染性疾病，有疑似症狀的病人只要戴一般外科口罩，及早到胸腔科就診，早期診斷、早期接受治療，就可預防家人或朋友暴露在被感染的風險環境中。

配合治療2週 傳染性會降低

結核菌感染9成是以肺部為主，但只有肺結核才有傳染疑慮，需依病人痰液的細菌量來判定傳染風險高低，並不是每個病人都有傳染性，且就算是會傳染的病人，只要配合治療14天以上，大多數人的傳染性就會降低。

肺結核常見症狀有慢性咳嗽3星期以上、咳嗽有痰、胸痛、體重減輕、食慾減低或咳血等。所幸肺結核藥物的治療效果極佳，確診後，只要配合藥物治療6個月以上，以及衛生所「都治關懷」，有9成的治療成功率。

若親友罹患肺結核病，也無須驚慌，一般與結核病病人密切接觸的感染率約25%~50%；如有感染，一輩子也僅有5%~10%發病率，現在還有潛伏感染者的藥物可以降低發病率。只要配合衛生機構安排的接觸者檢查，以及多關心支持、督促病人按照醫囑接受治療，並保持居家通風良好，即可防治結核病。

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