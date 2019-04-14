「礦工」畫作義賣 助礦工之子

2019-04-14

〔記者吳仁捷／新北報導〕旅美畫家劉育蓉長期支持弱勢，她將自己的油畫作品「礦工」捐給財團法人礦工兒子教育基金會義賣，義賣所得卅萬元幫助該基金會昨天舉辦的全國育幼院獎學金頒獎大會，連同基金會自籌三百七十萬，四百萬經費讓來自全國卅一間育幼院、三百五十一名院童受惠。

王永慶球僮創立礦工兒子基金會

礦工兒子基金會是由曾任王永慶球僮的傳奇人物蔡合城創立，十八年來募得約七千一百卅萬元善款，發給全國超過十二萬名育幼院童獎學金。

劉育蓉的「礦工」畫作曾經獲得「二○○六年紐約匹茲堡人物油畫特別獎」，市場行情價上探百萬。

「礦工」曾獲匹茲堡人物油畫特別獎

劉育蓉表示，這幅作品是十多年前，她到新北瑞芳金瓜石礦坑時，看見一名身上滿是炭灰的礦工，在礦口抽菸偷閒，劉育蓉要求礦工保留這個動作，讓她捕捉神韻，最後這位礦工在劉育蓉的筆下，流露堅毅、滄桑的一面，獲得國外評審青睞，奪下殊榮。

劉育蓉近年創辦台北市好望角扶輪社，日前應邀到北投扶輪社演說時，得知蔡合城長年資助育幼院童，加上基金會名稱是「礦工兒子」，與她的畫作礦工有契合之處，她希望這幅描繪礦工的畫作，能幫助礦工的兒子，因此大方捐出心愛的作品。

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