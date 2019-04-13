《謠言終結站》「綠」馬鈴薯就是有毒？ 食藥署：須看生物鹼含量

2019-04-13

記者吳亮儀／台北報導

馬鈴薯出現綠色狀況就代表有毒？食品藥物管理署在官網張貼專文闢謠，指出有時候會因為種植深度不足，持續成長的馬鈴薯被光線照射到而變綠，進而產生生物鹼，但變綠的程度不能直接和生物鹼含量畫上等號。

速食業者的薯條因被消費者投訴出現綠色，「綠薯條」事件一度鬧得沸沸揚揚，因為經檢驗後含有生物鹼毒素；不過食藥署指出，毒素和綠色深度並非成正比。

配醣生物鹼（glycoalkaloids）是馬鈴薯塊莖的天然成分，也是一種植物的二次代謝物，可能存在於茄科植物中，如馬鈴薯、番茄或茄子，具有殺蟲及殺菌活性，能幫助植物抵抗動物、昆蟲及真菌危害。

一下子吃進大量的生物鹼會出現中毒症狀，急性症狀為噁心、嘔吐、腹瀉等，嚴重者會出現神智不清等多項神經系統的病症，但綠薯條或綠馬鈴薯中的含量不高，食用後常是味道變苦，嘴巴會有灼熱感等。

食藥署表示，今年起已訂定「食品中污染物質及毒素衛生標準」，訂定馬鈴薯塊莖中總配醣生物鹼的總和限量為200mg/kg，與國際一致。

低溫保存 發芽勿食用

食藥署提醒，採購馬鈴薯時，建議挑選儲存良好、表面完整乾淨、觸感堅實光滑、沒有發芽的，購買後要低溫保存，避免陽光照射及放置過久。

若發現馬鈴薯已發芽，建議不要再食用；業者也該做好自主管理，馬鈴薯作為食材時，留意是否有發芽、變綠、變質及腐敗情形，妥善貯存確保消費者食用安全。

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