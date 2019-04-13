跌倒「手肘撐地」 小四童粉碎性骨折

2019-04-13

記者蔡淑媛／台中報導

跌倒時，用手肘撐地，小心骨折！

一名小四男童在學校打籃球時，不小心踩到同學鬆脫的鞋帶被絆倒，他本能地用手肘撐地，當場手臂腫脹變形。原來他的左手臂遠端肱骨合併關節面粉碎性骨折，骨折面積有10公分，經緊急開刀復位和鋼板固定，幸好未傷及血管、神經，經過2個月復健後痊癒。

台中醫院骨科醫師黃敏旭指出，小朋友骨折常發生在手腕及手肘，因為幼兒或學童跌倒時，常用手肘、手腕支撐或被撞擊，如果手部疼痛、腫脹、不敢用力，甚至變形，很可能是肘部、腕部骨折，或合併關節脫臼。

兒童防跌 多宣導設標示

黃敏旭說，如果傷勢較輕、沒有位移的骨折，治療時，可用護具或石膏保護；一旦合併關節面的粉碎性骨折，就需要手術復位及鋼板固定，而且手腕、手肘的神經、血管密集，一旦傷及，治療會更加複雜。如果治療不當或沒復健，之後肢體活動會受限、影響發育，家長和小朋友要多加小心。

黃敏旭提醒，兒童防跌要注意遊戲運動的安全，小朋友要避免在走廊或樓梯間奔跑、攀爬，甚至在遊樂器材上邊爬邊玩鬼抓人遊戲，很容易跌倒、墜落，也建議家長和老師為兒童強化生活與教育安全，設施上標示規範及標語。

此外，醫師也提醒要注意安全的環境與裝備，避免運動場地積水、濕滑，地面、鋪面有沒有翹起或突出物，及石頭等障礙物，運動時，要確實使用護具、穿適當的鞋子，並綁好鞋帶。

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