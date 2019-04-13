視茫茫誤認老花 竟是腦瘤壓迫視神經

2019-04-13

記者湯世名／彰化報導

52歲的林先生半年來左眼都看不清楚，原以為是眼睛視力退化，經核磁共振檢查，赫然發現眼睛左側有3公分的腦下垂體腫瘤，已壓迫到視神經且影響內分泌，有失明之虞，所幸經神經外科醫師手術治療，順利清除腫瘤，左眼視力已逐漸恢復，不再看得「霧煞煞」，目前僅須接受內分泌科門診追蹤治療。

雙鼻孔鼻內視鏡 摘除3cm腦瘤

林先生去年6月發現開車時，看不清楚前方路況和車輛。原以為是近視加重或老花，至診所檢查發現左眼外側視野縮小、眼神飄移，進一步經核磁共振檢查，確認顱內蝶鞍有一顆3公分的腦下垂體腫瘤，彰化基督教醫院神經外科主任鄭均洹告訴他，腫瘤已壓迫視神經，如果沒有處理，恐有失明之虞，林先生決定接受手術。

鄭均洹與神經外科醫師辛明泰在複合式手術室進行手術，以雙鼻孔鼻內視鏡經由鼻腔蝶骨竇，再到腦下垂體窩摘除腫瘤，保留正常的腦下垂體，另外搭配滴水止血電燒及止血針幫助止血。

辛明泰表示，腦下垂體腫瘤大部分屬良性，發病原因不明，約佔所有出現症狀的顱內腫瘤5~10%，分為功能性腺瘤及非功能性腺瘤，其中一半以上的病人並無明顯症狀。好發於任何年齡層，但以成年人居多。

免開顱外表無傷口 住院時間短

傳統腦下垂體腫瘤手術通常經單鼻孔進行，手術受腫瘤大小限制，可能僅縮小腫瘤而無法完全摘除，造成16%復發的可能；鼻內視鏡腦下垂體雙鼻孔手術，經由鼻腔進入蝶竇，外觀上看不出傷口、住院時間短，跟以往單鼻孔手術比較起來，能將大於1公分、或者甚至巨大腦下垂體腫瘤摘除得更徹底，降低腫瘤復發率。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/