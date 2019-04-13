尿尿痠又澀 惱人的「慢性骨盆腔疼痛症候群」

2019-04-13

文／黃旭澤

張先生這幾個月來，總是覺得胯下會陰部緊緊、脹脹的，解尿前後痠澀不已，有時射精完還會有刺痛燒灼的感覺，吃了一陣子藥，一直無法根治，病情時好時壞，就像一顆不定時炸彈，讓他困擾不已。

無菌性慢性攝護腺炎導致

其實張先生的問題屬於典型「慢性骨盆腔疼痛症候群」，患者的骨盆附近常會有疼痛、緊縮、灼熱等不舒服感，包括攝護腺、會陰部、陰囊、鼠蹊部、恥骨上方（即肚臍下方）都可能出現症狀；有些人還會伴隨排尿困難、頻尿、夜尿等下泌尿道症狀，甚至會因為射精的不適感，影響性生活。

慢性骨盆腔疼痛症候群大部分由無菌性慢性攝護腺炎所導致，其症狀類似一般的攝護腺發炎，但是尿液培養、攝護腺液培養、抽血指數等，卻都檢查不出異常。目前醫學界對此疾病的成因尚未非常了解，推測可能病因包括：難以檢測到的病原體感染、自體免疫失調，或是自律神經疾患等。

對於這類病患，以往醫師除了使用藥物治療外，就是請患者放鬆心情、減輕壓力，維持規律、健康的生活習慣，以自身免疫力來對抗疾病。然而，慢性骨盆腔疼痛症候群患者往往持續數月，甚至好幾年不適，吃藥、打針效果都不理想，或是症狀改善後一段時間又復發。

會陰震波治療 免麻醉無侵入性

針對棘手的慢性骨盆腔疼痛症候群，近年來國內引進「低能量體外震波儀」，利用「會陰震波」的特製矽膠探頭，貼著會陰部皮膚，讓超音波能量穿過組織，聚焦在攝護腺或骨盆腔的病灶，藉以降低神經對疼痛的敏感度；同時，也可改善骨盆組織的血液循環，放鬆緊繃痙攣的骨盆底肌肉，以緩解症狀。

會陰震波的治療過程不需麻醉、住院，也沒有傷口或侵入性，簡單又安全。每次治療需時20分鐘，每週一次；完整療程依病情不同，約需4至8次治療。但健保尚未給付低能量體外震波，因此會陰震波治療目前仍屬自費項目。

張先生在醫師建議下，後來接受會陰震波治療，歷經8週療程，再輔以藥物治療及攝護腺按摩，最後終於揮別這個難纏的毛病。

由於慢性骨盆腔疼痛症候群的病情變化多端，是否適用震波治療，患者務必事先與泌尿科醫師充分討論，由醫師制定合適的治療計畫，才能達到最好效果。

（作者為永和耕莘醫院泌尿外科醫師）

健康小叮嚀：認識慢性骨盆腔疼痛症候群

◎常見症狀：胯下會陰部痠痛灼熱、頻尿、射精不適。

◎治療方式：藥物治療、攝護腺按摩、低能量會陰震波。

◎日常保健：放鬆心情，減輕生活壓力，充足睡眠，避免憋尿。

（黃旭澤）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/