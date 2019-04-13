26萬元高級療程實做5萬元手術 腫瘤名醫吳思遠涉詐遭約談

2019-04-13

〔記者黃捷／台北報導〕名醫遭爆詐欺病患！台北市立萬芳醫院放射腫瘤科主任吳思遠醫師，遭檢舉向病患推薦有「放療神射手」之稱的螺旋刀治療（TomoTherapy），但實際手術卻改採較廉價的療程，已知至少三名病患被騙。檢調懷疑吳與設備廠商「承業生醫」配合拆帳，昨搜索約談吳與業者等六人，全案朝詐欺罪方向偵辦。

疑與設備廠商配合拆帳

吳思遠除身為萬芳醫院放腫科主任，也具有健保審查委員、台北醫學大學醫學院專任助理教授等身分，在醫界頗負聲望。承業生醫是國內第一個與醫療院所合建癌症放射治療設備的公司，與十多間醫院合作腫瘤醫療中心，穩坐國內放療設備龍頭寶座。

3名患者已有2人死亡

檢調獲報，吳思遠於二○一二年間向三名腫瘤患者推薦廿六萬元的螺旋刀自費療程，實際放療時卻施作僅需自費五至六萬元的便宜療程，三名患者中目前已有兩人死亡；此外，病患自費的放療費用，「診察費」已含括其中，不得再申請補助，吳卻詐領健保費，相關行為涉嫌詐欺。

台北地檢署昨搜索吳思遠辦公室、住所及承業公司，並約談吳及業者共六人到案，由於病患都是向醫院辦理批價，醫療費用不會直接進到吳的口袋，究竟涉詐金錢流向何處，是否有其他共犯，是檢調亟欲釐清的重點。

據了解，萬芳醫院並未買斷螺旋刀設備，而是類似「租用」方式，每次使用該設備進行手術，就會將部分醫療費支付給承業，檢調不排除吳私下與承業拆帳取得詐款。昨約談的六人中，只有吳的身分為被告，業者、經辦財務的醫院人員等五人均是證人身分。

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