學名藥步步進逼 原廠藥退出健保

2019-04-13

〔記者林惠琴／台北報導〕日前憂鬱症患者常用藥物「百憂解」退出台灣市場，消息一出，許多患者擔心換藥不習慣，也掀起醫界、藥界呼籲健保不要再砍藥價，藥價太低會逼走藥廠。但衛福部健保署彙整近十年、近四百項退出健保的原廠藥，經藥廠說明原因，發現主因不在健保給付價，而是學名藥競爭，價格太低退出僅三件。

價格太低退出者僅3件

根據健保署統計，近十年退出健保的三九四項原廠藥，經藥廠說明原因，學名藥競爭占五十一％最多，以抗感染劑、中樞神經系統藥物、皮膚及黏膜用藥為主；學名藥指原廠藥專利期到期後，其他藥廠以同樣成分與製程生產出通過療效相等性分析的藥品，但價格往往便宜許多。

其次是同類藥品競爭多占二十％、市場考量占九％，加計學名藥競爭三者已占原因八十％，其他尚有國外停產、國外未核准使用、易有副作用等因素，至於價格太低僅有三件。

國產學名藥 出口值逾百億

食藥署官員說明，國內藥廠生產的學名藥，二○一七年外銷七十餘國，出口值超過一百億元，出口量前三名是美國、中國、日本，品質獲得國際認可。

目前健保給付藥品約一萬六千項，一年藥費超過一千七百億元，台灣製藥工業同業公會理事長蘇東茂日前提到，國產藥占健保給付用藥品項逾七十％，但金額僅占二十五％，與原廠藥價格落差可見一斑。

中華民國藥師公會全聯會理事長古博仁表示，為抑制醫療費用爆炸性成長，擴大學名藥用量是不少國家政策，日本、美國均希望學名藥使用占比可達到八十％。

在學名藥或其他同類藥品競爭變多下，古博仁指出，生產原廠藥的藥廠除了評估台灣市場外，也要衡量國際市場，若台灣健保給付價太低，造成藥廠在其他國家議價困難，加上台灣市場有限，可能就會選擇退出健保，因此健保調整給付藥價時應考量更多面向。

健保署長李伯璋強調，健保署持續掌握原廠藥動態，正在討論調整公式事宜，除了考量藥品交易價外，未來臨床使用量、特殊性也可能納入考量，並拉高地板價，儘量避免藥價比糖果便宜，但也尚須考慮保護國內藥業發展，細節有待進一步討論，預計今年內完成。

近10年原廠藥退出健保原因前5名

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