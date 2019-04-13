遙測和氣象衛星 我掌握關鍵技術

2019-04-13

福5影像感測 福7氣象功能都強

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣從一九九九年福衛一號衛星成功升空後，陸續展開福衛系列計畫，前年第一枚台灣自主研發打造的高解析度光學遙測衛星福衛五號成功升空，福衛七號也將準備發射。學者指出，台灣在遙測和氣象衛星已掌握獨特發展技術；科技部也預備投入兩百五十一億元，持續發展台灣遙測技術。

科技部將投入251億 持續發展台灣遙測技術

成功大學航太工程系教授趙怡欽表示，各國發展的衛星，依照用途區分，可以分為遙測衛星、氣象衛星、通訊衛星、導航衛星、觀測外太空衛星等，台灣目前在遙測衛星和氣象衛星都已擁有獨特發展技術，包含福五的ＣＭＯＳ感測，以及福三、福七的掩星技術。

遙測衛星方面，趙怡欽指出，台灣掌握了ＣＭＯＳ影像感測器（互補式金屬氧化物半導體）關鍵技術，相較於傳統遙測衛星使用的ＣＣＤ影像感測器（感光耦合元件），ＣＭＯＳ可以達到較快的拍攝速度，成本較低、更省電。

影像感測較傳統技術 拍更快、成本較低也省電

在氣象衛星部分，趙怡欽說，台灣從福衛三號開始與美國合作，將掩星技術應用在氣象衛星上，以星系的方式，一次六顆組成，而且加入全球定位系統，能更迅速、即時和完整地觀測大氣和太空天氣。

除了目前台灣掌握的關鍵衛星技術外，科技部更從今年起開始執行第三期太空計畫，預計投入經費兩百五十一億元，打造小體積的超高解析度衛星，包含六枚先導型高解析度光學遙測衛星、兩枚超高解析度智能遙測衛星以及兩枚合成孔徑雷達衛星。

科技部長陳良基表示，三期計畫鎖定發展台灣遙測技術，以更小的體積達到更高的解析度，例如超高解析度智能光學遙測衛星，從五百一十公里高空可以看到地面三十五公分的影像，意思就是從台北一○一可以看到墾丁的一隻小貓或小狗，福七今年發射後，明年還有獵風者號氣象衛星準備升空，接下來以一年發射一顆衛星為目標。

福衛七號小檔案

福七、福三比較表

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