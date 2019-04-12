健康充電站─健康講座

2019-04-12

亞東醫院癌症資源中心放射腫瘤科主任熊佩韋4月13日上午9時至12時，在該院南棟14樓第一教室（新北市板橋區南雅南路二段21號）主講「疼息照護，食在健康－營養疼痛講座」。

洽詢電話為（02）8966-7000轉1709。

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