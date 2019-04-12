健康充電站─糖尿病講座

2019-04-12

中國醫藥大學附設醫院台北分院新陳代謝科醫師李國陽4月13日中午12時30分至下午1時30時，在該院一樓大廳院徽前衛教區（台北市內湖區內湖路二段360號）主講「糖尿病人良好控糖的益處與方法」。

洽詢電話為（02）2791-9696轉1008劉社工。

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