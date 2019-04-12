私密處3大NG清潔 當心洗到發炎

2019-04-12

記者吳亮儀／台北報導

女孩的私密處保養要注意！一名24歲林姓女上班族每回月經來時，都會覺得私密處悶癢、且飄出異味，她常用陰道盥洗用品或鹼性清潔用品清洗，沒想到適得其反；婦科醫師提醒，這些多餘的作法反而會讓私密處問題更嚴重。

開業婦產科醫師陳思宇說，如有私密處搔癢症狀，先別急著把它「洗得很乾淨」，錯誤且過度的清潔可能導致私密處更癢、產生更多異味。

陳思宇說，女性私密處肌膚因缺少皮脂膜與角質層的保護，所以更加脆弱，最常見的3種錯誤清潔方式包括：「清潔時，手部力道、清洗的時間，甚至清洗的頻率上，都更加用力或過多」、「使用陰道盥洗用品，或用手指伸入私密部位，希望達到更好的清潔效果」、「使用香氛、美白、抗老訴求洗沐保養品」。

陳思宇說，以上行為都可能導致私密處分泌物增加、悶癢、異味症狀加劇，讓原本就煩躁的生理期更添煩惱。

生理期清潔 依循「四個少」

陳思宇說，私密處清潔可依循「四個少」，包括：「訴求少」，避免強調美白、抗老等花俏功能訴求的產品，減少肌膚可能受到刺激的機會；「動作少」，減少不必要的清潔道具或深入式的清潔動作，減少私密皮膚受傷、酸鹼值破壞的風險；「時間少」，清洗時間不需要特地拉長，選擇溫和保濕又能輕鬆沖洗的產品，就能達到清潔效果：「力氣少」，清洗時不要太用力、刺激，清潔劑起泡後再使用，或是改用慕絲狀產品，都能減少摩擦力道，保護嬌弱的私密處肌膚。

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