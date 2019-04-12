頸動脈內膜切除術 預防中風、再狹窄

2019-04-12

文／王定中

頸動脈是供應腦部血流的重要血管，通常是病患有高血壓、高血脂，當粥狀硬化斑塊沉積使得血管內膜增厚或鈣化造成頸動脈狹窄。當粥狀硬化斑塊逐漸變厚會造成大腦血流量不足，或者斑塊碎片脫落阻塞遠端小血管，造成腦部缺血性中風。

頸動脈狹窄在初期的治療方式包括：減少動脈硬化危險因子及藥物治療。當血管狹窄達到一定程度時，需考慮置放支架或頸動脈內膜切除術治療。

若放置支架 仍有相當比率中風

在過去20年，台灣頸動脈狹窄的病患絕大多數都是採用支架置放，由於不用開刀，大部分病人接受程度極高，然而美國及歐洲兩地的頸動脈狹窄病患，多數採用手術治療。因為放置支架之後，依然有相當比率的病患發生中風或是腦出血。

而美國腦中風學會及神經內外科經過大規模統計跟研究，確認頸動脈內膜切除手術的病患術後中風，以及腦出血的比率，都比放置支架來得低，因此在2011年共同發布頸動脈狹窄治療指引，建議動脈狹窄治療的首選，是頸動脈內膜切除手術。

嘉義長庚醫院自2011年之後，絕大部分頸動脈狹窄合併中風或腦部暫時缺血症狀的病患，均採取頸動脈內膜剝離術治療。我們大多數的病人都是大於70歲，甚至80歲以上，高度頸動脈狹窄、雙側狹窄，甚至頸動脈狹窄合併心肌梗塞，因緊急狀況頸部跟心臟同時進行手術，都取得很好的成績。

在8年間，術後的一個月內沒有病患出現缺血性中風及腦出血，病患每年以頸動脈超音波或電腦斷層血管攝影術持續追蹤，目前沒有病患因為再度狹窄而需要進行手術。

若身體允許 建議優先考慮開刀

因此我們建議在病患的身體狀況允許時，有中風或缺血症狀的頸動脈狹窄病患當狹窄大於50%，或沒有症狀的病患狹窄大於60%，優先考慮進行頸動脈內膜切除手術；若是病人的身體狀況無法容忍開刀、手術的風險太大，或該院醫師無法提供此手術時，可以選擇置放頸動脈支架。（作者為嘉義長庚神經外科主治醫師）

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