新App花10億？台鐵：整套票務系統

2019-04-12

建置內容涵蓋資安、數位化 即時查詢座位、支援行動支付

〔記者鄭瑋奇、陳昀／綜合報導〕國民黨立委許毓仁昨在立院召開記者會，揭露台鐵耗資十億元建置新版App「台鐵ｅ訂通」，卻難用到爆，使用者評分僅二．三顆星，台鐵局被質疑能否解決買不到票問題時，竟直接回「沒辦法」，還稱「搶票是樂趣」。交通部官員回應，立委講十億的App，但事實上台鐵建置的是整套票務系統，且十．七億元預算，在一○四年七月前政府時期即已核定。

10.7億預算 馬政府時期即核定

台鐵局第四代票務系統今年陸續上線，該案於一○三年進行規劃，經國家發展委員會一○四年七月核定辦理，匡列十．七億元預算，計畫期程從一○五年至一○九年；行政院於一○六年四月同意，一○七年度後的八．五億元經費，得以前瞻計畫預算支應。

台鐵局表示，該系統建置內容包含建置票務核心系統、票務網路、票務工作站及背磁印票機、掌上型補票系統、資安強化、對外網路及行動通訊服務、備援中心建置等。

此套票務系統也有許多合於前瞻服務水準的功能，包含智慧劃座，民眾旅程可直接訂三段不同班次；即時呈現座位資訊；有花東實名制及原住民保留座位訂票；增加兩鐵列車轉乘時刻查詢功能；列車長印出補票收據有QR code，可直接刷出站；可行動支付讓車票無紙化等。

台鐵e訂通App 預算僅1080萬

台鐵局補充說明，四代票務系統中的台鐵ｅ訂通App預算僅一○八○萬元，包含民眾版App、主管版App及車長ＰＤＡ版App等。目前東部幹線剩餘座位查詢功能已經上線，西部幹線座位查詢功能也將於四月底前開放。

至於立委指台鐵App不好用「爛到爆」，但台鐵卻回民眾搶票是樂趣；台鐵局資訊中心副主任廖萬輝表示，應該是在與委員報告與溝通過程中，委員產生誤解。許毓仁指出，若如台鐵說的，建置App只花一千萬元，其他東西為什麼花那麼多錢，最好也說清楚。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/