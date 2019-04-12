大學申請二階展開／41校308系組 只看書面審查資料

2019-04-12

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學個人申請入學管道從十日起至廿八日展開第二階段甄試，因今年學測採計五選四，同分入選二階人數相對大增，但大學招聯會統計，有四十一校共三○八個系組只看考生的書面審查資料，引發部分家長、考生質疑大學恐難公平篩選；部分大學昨日重申會做專業審查，強調大學更擔心收到不對的學生，收到「能快樂活下來」的學子更重要。

考生質疑恐難公平篩選

大學招聯會表示，今年申請二階甄試從十日起到廿八日，各校科系在十九天內陸續舉辦面試、筆試等甄試作業，但其中有四十一校共三○八個系組二階純粹只看書面審查資料，約佔校系總數十五％左右；部分家長、考生擔憂，科系若只看考生書面資料，恐難公平篩選。

交通大學副教務長黃育綸說，大學更怕收到不對的學生，大學端做的事情，比外界想像的多，審查前會議就有四、五場，集結各審查教授制定一致的審理標準，一份考生書面資料至少三人看過，評分落差大也會複檢。

評分落差大 學校會複檢

中央大學招生組長周弘偉則強調，二階甄試時，大學不再看考生的學測成績，避免筆試成績決定一切，書審資料處理上，擬公布學生書寫的細項重點指引，如自傳、學習計畫等，重點是引導學生寫出自身經歷、求學經歷等，看人格特質與科系的連結，從中找出學生適不適合就讀。

中央大學財經系主任葉錦徽表示，考生書審資料送達後，會初步篩選分類，因各高中在校成績程度不同，也會參考以往同一所高中學子的表現，但尊重個人差異，若學子在書審中呈現各項與大學科系相關的活動，實驗、夏日學校等參與過程，更能讓教授掌握興趣。

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