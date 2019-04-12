史上首張黑洞照片曝光後／望遠鏡擬移到峰頂 拍黑洞將更清楚

2019-04-12

〔記者簡惠茹／台北報導〕二十國參與的事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope）團隊，前天公布拍攝到人類史上第一張黑洞照片，引發全球矚目，有許多科學家認為，此發現具有爭取諾貝爾獎的資格。拍出黑洞照片的八座連線電波望遠鏡中，台灣參與三座，其中台灣參與建造的格陵蘭望遠鏡去年正式加入EHT計畫，將觀測基線再拉長一千公里，有助提升解析度。

8座望遠鏡中 台灣參與3座

中研院指出，目前計畫將望遠鏡移到格陵蘭峰頂，加上正在研發的新接收器，未來解析度可優於這次黑洞照片十倍，相當於從地球可看到月球上的一顆棒球，進階到可以看到一顆彈珠。

EHT團隊從二○一七年組成，有二十國、逾兩百名研究者參與，台灣中研院院士賀曾樸、中研院天文所訪問學者井上允都是EHT董事，目標是將各地電波望遠鏡連線整合，觀測黑洞影像。

EHT前天公布第一次拍攝到的M87星系中心超大質量黑洞影像後，部分外媒指出，有許多科學家認為，此發現具有爭取諾貝爾獎的資格，就像二○一七年科學家成功偵測到重力波獲獎。

國際期刊6篇論文 2篇我主導

天文物理期刊通訊更以特刊方式刊登六篇論文，其中兩篇由台灣主導規劃，負責的台灣科學家分別是中研院天文所副研究員淺田圭一和中研院兼任研究員及研究科學家Geoffrey Bower。

淺田圭一指出，藉由增加格陵蘭望遠鏡在北極這個點，EHT的「鏡面」規模，從北極格陵蘭到南極望遠鏡形成的「基線」，從八千公里增達九千公里，使得解析度顯著提升。

觀測基線拉長千里 提升解析度

淺田圭一更指出，目前格陵蘭望遠鏡位於海平面位置，觀測波長是一．三毫米，希望能再縮短到○．八甚至○．四毫米，因此要選擇乾冷的高海拔環境，團隊正在努力移到峰頂，屆時連線後，可望得到比這次成果優於十倍的解析度，黑洞觀測可望將有更大進展。

天文所研究員松下聰樹表示，在格陵蘭工作要克服極度低溫的環境，甚至到達零下三十五度，工作環境相當艱困，但是非常希望透過格陵蘭望遠鏡，拍攝到解析度更高的黑洞影像。

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