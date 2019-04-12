清大將星計畫放榜 10頂尖生從軍

2019-04-12

與國防部合作 免學費培養新世代將領 4女生上榜

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學今年與國防部合作首創「將星計畫」單獨招生，日前放榜，共錄取十名建中、雄中、北一女等頂尖高中畢業生，其中不乏軍人世家子弟，立志投身軍旅成為新世代軍事領導人才。

清大教務處招生策略中心主任焦傳金表示，招生名額中原有一個女性保障名額，結果有四名女生憑實力上榜。

焦傳金說，錄取學生在求學四年期間學雜費全免，還可月領一萬兩千元生活費及每學期五千元書籍費，畢業後投身軍旅。

學測需52級分 通過體適能測驗

報考學生須先通過學測四科達五十二級分的成績門檻，提出體檢報告，完成智力測驗、國防測驗，並通過男生一千六百公尺、女生八百公尺跑走的體適能檢測及評審委員面試等關卡。

畢業後須服役5年 起薪5萬

首屆將星計畫錄取的十人，都可接受飛行官訓練，畢業後須服役五年，以少尉任官，起薪近五萬元。

清大校長賀陳弘表示，國軍名將孫立人就是清華的校友，他在一九二三年畢業，巧合的是，清華將星計畫首屆今年招收進來的學生，可望在二○二三年畢業，相隔一世紀後，清華將再出名將。

賀陳弘說，戰爭型態的改變很大，除了要比兵多將廣、船堅炮利，更要在網路等科技層面一較高下，清華「將星計畫」學生培育方式是大一不分系，大二再依興趣分流到電機、資工、商管、核能、材料、生科、人文等系，培養文武雙全的將領。

軍人世家 建中生盼開戰鬥機

台北市建國中學學生陳品年錄取清華將星計畫的陸軍，他來自軍人世家，爺爺當年曾任職海軍艦隊司令部，三位舅爺分別來自海軍陸戰隊、陸軍及空軍；表姊畢業於北一女，也就讀國防大學心理系。

陳品年說，因家族成員包括海、陸、空三軍軍種，對從軍之路不陌生，他是游泳好手，對生科領域也有興趣，希望有機會申請接受飛行訓練，駕駛戰鬥機為國效力。

高雄中學學生蕭宇辰也來自軍人家庭，父親與大伯都是陸軍。他剛上高中就有投身軍旅的想法，因對化學有興趣，未來希望研究能應用於國防工業的尖端材料，如高熵合金等。

台南市私立港明高中學生賴羿萁受教官啟發，立志從軍，她也是跑步健將，平時喜歡閱讀《孫子兵法》兵書。

看女飛官報導 小綠綠也想飛

北一女學生賴珈融閱讀過國內第一位戰鬥機女飛官的報導，讓她萌生當女飛官的想法，未來也想攻讀生物醫學領域，希望把研發能力帶到軍中。

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