金門海漂豬 再檢出非洲豬瘟 ／4月至今達6例 肉品檢出率14％創新高

2019-04-12

〔記者簡惠茹、吳正庭／綜合報導〕棄置海關的中國豬肉品昨天再檢出四例有非洲豬瘟病毒基因，從爆發疫情迄今，台灣邊境中國肉品檢出累計已高達四十例，四月至今不到半個月，驗出非洲豬瘟病毒的中國肉品就達六例，檢出率十四％創新高；昨日也再有一頭金門海漂豬被驗出非洲豬瘟病毒，中國海漂豬迄今累計十頭，有高達六頭驗出，在在顯示中國疫情恐怕仍是十分嚴峻，往返兩岸民眾不能掉以輕心。

非洲豬瘟應變中心指出，驗出非洲豬瘟病毒基因中國肉品，第三十七例是防檢局高雄分局金門檢疫站，於三月二十六日採樣自水頭碼頭棄置箱的香腸，第三十八及三十九例則是台中分局台中機場檢疫站，於三月二十七日採樣自澳門入境旅客棄於棄置箱的中國廣州香腸與臘肉，第四十例是由高雄小港機場檢疫站，於三月三十一日採樣自棄置箱的中國來伊份豬肉乾。

另外，四月八日在金門縣金城鎮歐厝海邊銅牆山岸際發現一頭死亡豬隻，昨天也確認驗出非洲豬瘟，四月份在金門、馬祖三頭中國海漂豬全都驗出陽性反應，目前中國海漂豬累計已達十頭，其中六頭驗出非洲豬瘟。

金門縣府昨天上午派員前往銅牆山海漂豬屍發現地點，半徑三公里內的九場養豬場，採樣血液一六七件準備送農委會畜衛所檢驗；初步觀察，九場養豬場豬隻未發現異常現象。

中客帶豬肉腸闖關 繳不出20萬被遣返

此外，一名約五十歲的中國葉姓婦女昨天攜帶十四公分豬肉腸闖關，被海關攔下，她聽說要繳二十萬元罰款，嚇了一跳，當場情緒激動，因繳不出巨額罰款，只在金門島待不到三小時就被遣返，原準備跨島到台灣觀光的行程泡湯，一旁旅客直呼「虧大了！」她也成為小三通防疫繳不出罰款遭遣返的首例。

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