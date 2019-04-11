困難梭菌感染 嚴重恐致命

2019-04-11

記者王俊忠／台南報導

一位80歲的阿嬤，本身有糖尿病和高血壓，因發燒住院治療，檢查發現，感染金黃色葡萄球菌合併骨髓炎，醫師給予抗生素治療後，症狀改善。但阿嬤出院後反倒拉肚子，糞便檢查證實是感染困難梭菌，經服藥後症狀痊癒。

療程結束 要留意是否復發

成大醫院內科感染科主治醫師李明吉表示，困難梭菌可經由口腔進入腸胃道中移生，因正常人體腸道有其他菌的競爭與抑制，鮮少不適。但經抗生素治療後，腸道其他正常菌叢減少，使困難梭菌大量繁殖，因個人免疫力不同及菌株毒性不同，有些人成為無症狀帶菌者，有些人卻發病出現症狀，且近年來困難梭菌感染有逐漸增加趨勢。

李明吉說，感染困難梭菌最常見症狀是腹瀉，也可能腹痛、發燒或偽膜性腸炎等病症，最嚴重甚至致命。因此感染此菌，要配合醫師指示服藥，在治療療程結束後，要留意症狀是否復發。根據文獻顯示，感染困難梭菌後的復發率約15%-30%、再復發率高達35-65%。

勤洗手 預防感染不二法門

預防困難梭菌感染的不二法門是勤洗手、常保手部乾淨衛生，因困難梭菌在體外環境可形成孢子體，以對抗惡劣環境，而酒精等乾洗手無法消滅困難梭菌的孢子。反而是傳統洗手方式、藉由雙手搓揉摩擦及自來水能沖走手上的細菌孢子。

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