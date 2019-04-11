成人中耳積水 當心鼻咽癌上身

2019-04-11

記者蔡淑媛／台中報導

耳朵「積水」與耳朵「進水」大不同！

61歲的謝先生鼻塞1、2年，去年覺得左耳有悶塞感，原以為是洗澡造成耳朵進水，直到幾天後，左耳完全聽不到聲音才就醫。醫師發現他的中耳積水，且積水塞滿中耳腔。進一步檢查，鼻咽部長了兩公分的腫瘤，原來他罹患鼻咽癌第2期。

中山醫學大學附設醫院耳鼻喉科醫師黃承楨指出，兒童耳咽管較短、較水平，細菌或病毒容易由耳咽管感染至中耳腔，常見中耳積水、中耳炎，但是成人耳咽管較長、較垂直，不容易中耳積水，而鼻咽癌是華人特有的癌症，發生率為10萬分之19，是西方人的20倍，一旦中耳積水，最擔心就是鼻咽癌腫瘤造成。

腫瘤塞住耳咽管 導致積水

黃承楨說明，耳咽管連接中耳與鼻咽部，會分泌黏液潤滑，一般人吞口水時就會排水到口中，一旦鼻咽部長腫瘤，塞住耳咽管開口，就會積水在中耳，導致中耳積水。

常見原因包括：感冒造成急性中耳炎，因治療不完全、抗生素使用不足導致積水，或是慢性鼻竇炎、唇顎裂，以及鼻咽癌。

單側耳朵悶脹 宜及早就醫

謝先生確診罹患鼻咽癌後，接受35次放療，口服化療藥至今，已經看不到腫瘤，症狀也消失了，病情控制穩定。

黃承楨提醒，鼻咽癌的發生原因與種族、病毒感染、嗜吃醃漬食品及家族史有關。好發於40到50歲的中壯年人身上，若反覆中耳積水或是單側耳朵悶脹感超過一週者，應及早就醫，並接受進一步檢查。

健康小叮嚀：鼻咽癌的主要症狀及治療

◎鼻咽癌的主要症狀：

●頸部腫塊占70%

●鼻塞占30%至40%

●中耳積水占30%至40%

●痰中帶血絲占30%至40%

◎鼻咽癌的治療：

放、化療為主，第1、2期鼻咽癌患者治療後存活率超過8成，第3、4期患者存活率則在5成以上。

（資源來源：黃承楨醫師，記者蔡淑媛整理）

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