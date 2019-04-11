金門海漂豬驗出洲非豬瘟 禁運一週

2019-04-11

〔記者簡惠茹、吳正庭／綜合報導〕中國海漂豬累計漂來台灣已達十頭，其中已有五頭驗出非洲豬瘟病毒；四月份金門、馬祖已發現三頭，連續驗出非洲豬瘟病毒，繼前天農委會宣布馬祖連江縣豬肉品禁運一週外，金門縣昨天又有海漂豬被驗出非洲豬瘟病毒，且還有另一頭檢驗中，金門豬肉品已遭暫停運往台灣和離島一週。

農委會副主委黃金城昨表示，四月七日金門縣金湖鎮料羅南石滬公園岸際發現一頭漂流上岸的死亡豬隻，昨天農委會家畜衛生試驗所確定檢出非洲豬瘟病毒；即日起金門除七家公司在四月九日前生產的豬肉乾和豬肉鬆，因查核通過可以運送外，其餘豬隻產品暫停輸往台灣和離島一週。

黃金城指出，四月迄今已有三頭豬漂來台灣離島，且連續驗出病毒，說明中國非洲豬瘟疫情相當嚴峻；四月四日在馬祖連江縣發現海漂豬，四月七日金門縣金湖鎮料羅南石滬公園岸際發現一隻，八日在金門縣銅牆山岸際又再發現海漂豬，前兩頭採樣已驗出非洲豬瘟病毒，第三頭也有可能呈陽性，檢驗結果預計今天出爐。

目前中國海漂豬漂來台灣累計已達十頭，其中七頭在金門、三頭在馬祖，黃金城表示，從海漂豬漂來的頻率，還有驗出非洲豬瘟病毒的比例，可見中國的疫情沒有減緩趨勢，也沒好好管理染病豬隻處理流程，台灣及鄰近國家都要提高警覺、做好防範。

金門縣長楊鎮浯表示，縣防疫所發現海漂豬屍後，先採樣再就地焚燒掩埋，並監控三公里內的金湖鎮六家養豬場進行移動管制，昨天已對這六家養豬場採集豬隻血液檢體，共一○六件送驗。

居民怒斥中國海漂豬如生化武器

對於感染非洲豬瘟的中國海漂豬不斷漂流上岸，金門居民氣憤不已，有人斥責如同「生化武器」，害得金門肉品輸台受到限制；楊鎮浯說，將透過管道向中國反映，希望中國加強養豬場管理及疫情管理。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/