網路散播謠言 擬修刑法加重刑責／軍人在網路散佈軍事謠言 也要依陸海空軍刑法第72條論處

2019-04-11

〔記者李欣芳／台北報導〕瑞典哥登堡大學主持的V-Dem資料庫最新調查資料顯示，台灣遭受外國假資訊攻擊的程度高居世界第一。行政院正推動因應假訊息的第二波修法，規範包括來自中國等境外及境內網路假訊息散播，鑑於網路不實謠言的危害性不小，政院擬修正「刑法」第三一三條妨害信用罪，增訂透過網路散佈不實資訊，得加重其刑。

現行「陸海空軍刑法」第七十二條，僅規定現役軍人意圖散布於眾，捏造關於軍事上謠言者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金，據悉，國防部向行政院提出修法草案，經政院跨部會會議審查，目前傾向在捏造關於軍事上的謠言之外，增加現役軍人若在網路上散布軍事方面謠言，也要依「陸海空軍刑法」第七十二條論處。

行政院正由政務委員羅秉成盤點新一波因應假訊息的修法，政院的修法除要因應境內外網路假訊息的危害外，對於中國的假訊息戰，從國安到軍警系統，也有一套內控監督機制。

台灣遭受外國假資訊攻擊程度，高居世界第一，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨表示，這個問題值得重視，也是個很嚴重的問題。

Kolas指出，不僅是政府，大部分的台灣人民也都感受到假訊息的威脅，甚至已產生懷疑，他們平日分享給親友的訊息，是真的還是假的？

Kolas在臉書表示，台灣絕不能成為下一個新疆、下一個西藏、下一個香港。Kolas說，近來有人強調台灣有言論自由，以此縱容中國來的假訊息洗腦台灣人民，企圖影響明年台灣的選舉。

Kolas說，當政府要求媒體善盡查證、平衡的責任，就被抹黑成「打壓言論自由」。她與許多國外媒體聊天，他們觀察台灣媒體、採訪台灣人民之後，對台灣人民的不痛不癢感到訝異，「他們比我們還焦慮」。

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