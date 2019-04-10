攝護腺肥大 雷射剜除最乾淨

2019-04-10

記者翁聿煌／新北報導

85歲的陳清祥老先生，深受攝護腺肥大和頻尿所苦，在接受台北雙和醫院泌尿科醫師高偉棠為他施行「雷射攝護腺剜除術」治療後，也推薦他的兄弟接受同樣的治療，生活品質大為改善；醫師表示，「雷射剜除術」就像「剝橘子」，術後沒傷口、出血量少，而且清除最乾淨，2、3天即可出院。

高偉棠說，中高齡的男子大多有攝護腺肥大的困擾，隨著年齡增長，頻尿、晚上起床尿尿的次數甚至可達6、7次之多，影響日常生活及睡眠品質，雖然吃藥可以改善，但效果不佳。

攝護腺手術大致分為傳統的「雙極電刀」、「雷射剜除」、「雷射切割」和「雷射汽化」4種，各有優缺點。「雙極電刀」有健保給付，病患的經濟負擔低，但容易出血、影響性功能，而且可能刮不乾淨。雷射手術的負擔約12萬至18萬元，「雷射剜除」手術是使用端點雷射光纖，照到中央增生腺體和周圍區的界線，將增生組織完整剝離後再利用機器絞碎洗出，手術時間不到2小時，術後恢復時間也快。

高偉棠表示，「雷射剜除術」就好比剝橘子一樣，先找出橘子肉和橘子皮中間的界線剝開，大幅減少組織創傷和出血，確保攝護腺的增生組織清除乾淨，降低對性能力的影響，同時也降低日後復發的機率。

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