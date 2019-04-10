新英格蘭雜誌︰子宮頸癌腫瘤〉2公分 開腹才能乾淨除病灶

2019-04-10

記者蔡淑媛／台中報導

一名32歲護理師罹患子宮頸腺癌第1期，腫瘤4公分大，不想剖腹開刀，加上想生育、愛漂亮，選擇腹腔鏡手術，沒想到半年後復發，只能接受保守治療做化療，1年後病逝。

愛美、微創迷思 恐復發害命

醫師提醒，國際權威醫學期刊《新英格蘭雜誌》去年12月發表子宮頸癌腫瘤大於2公分就應接受開腹手術，才能將病杜清除乾淨。

中山醫學大學附設醫院副院長、台灣女性癌症協會理事長曾志仁指出，美國排名第一的安德森醫院10年來，以美、歐、日韓等32國的子宮頸癌第1期患者，共620人，進行雙盲研究分析發現，以腹腔鏡微創手術比開腹手術開刀的死亡率多10%，且多4倍復發率。

該研究是將患者分為2組做腹腔鏡（包括一般腹腔鏡及達文西機器人手臂手術）及開腹手術分析，發現4.5年的存活率分別為86%及96.5%，腹腔鏡手術組的存活率減少10%；但如果腫瘤小於2公分，則存活率沒有差別，因此如果腫瘤小於2公分且無淋巴等轉移，則可使用腹腔鏡手術，如果有生育需求也可保留子宮；可是腫瘤大於2公分就要開腹手術。

曾志仁說，之前一名37歲婦人結婚3年，發現罹患子宮頸癌第1期，不過腫瘤為1.5公分，也有傳宗接代的壓力，接受腹腔鏡手術切除病灶並保留子宮，1年半後就懷孕了，現在孩子已經5歲。

曾志仁表示，子宮頸癌手術要選擇開腹或腹腔鏡手術，取決於「黃金數字2公分」。因為腫瘤大於2公分時，腫瘤易脆化、游離、擴散到腹腔，如果只用腹腔鏡手術，手術難度增加且不易清除乾淨。提醒女性不要因愛美或對微創手術的迷思，為了生命，建議大腫瘤仍應開腹手術治療。

曾志仁也提醒，子宮頸癌仍是女性癌症死亡率第9位，每年新增1500病例，好發於42至45歲，但現在性行為提早，子宮頸癌也年輕化，35歲以下患者比以前多15%。國健署雖補助30歲以上婦女免費子宮頸抹片檢查，但是只要有性經驗，建議21歲可開始做抹片檢查，及早發現治療，並盡量施打子宮頸疫苗預防。

健康小檔案：子宮頸癌手術選擇

子宮頸癌手術可分成傳統剖腹手術，以及微創手術兩大類。

◎開腹手術：傷口10公分，手術時間約2.5小時，適合腫瘤大於2公分，清除病灶較乾淨，併發症發生率與腹腔鏡手術沒有明顯差別。

◎腹腔鏡微創手術：傷口較小。

●一般腹腔鏡：3公分加3個1公分傷口，手術時間約3.5小時。

●達文西手臂：3公分加4個1公分傷口，手術時間約5小時。

手術併發症有傷口感染、神經或膀胱破壞，導致漏尿。

（資料來源：曾志仁醫師，記者蔡淑媛整理）

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