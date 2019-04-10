北檢調查普悠瑪ATP 各環節都有缺失

2019-04-10

〔記者黃捷、錢利忠、張議晨、鄭瑋奇／綜合報導〕台鐵普悠瑪號去年十月廿一日發生出軌翻覆意外，釀成十八人死亡、二百多人受傷。有媒體報導台鐵ATP遠端監控憑空消失，涉草率驗收等疑點，台北地檢署剪報分案，歷經近半年完成調查，發現ATP系統連結施工、驗收測試及監督操作，各環節均有缺失。由於出軌案目前由宜蘭地檢署偵辦，全案將會移轉宜檢。

北檢指出，調查小組分析完所有事證後，發現ATP遠端監視系統連結施工、台鐵局的驗收測試過程，以及相關人員的監督操作等等，均存在缺失，事發經過也與行政院的調查報告相去不遠。

行政院去年底的調查報告指出，事故列車兩組主風泵於發車前即強制停機，未正常運作，司機員於十六時十七分隔離ATP系統，在列車行進中持續通聯嘗試排除異常狀況，疑因此分心，導致超速出軌。

家屬盼政府盡速給真相

宜檢偵辦台鐵普悠瑪翻車事故，昨天傳喚死者及重傷者家屬到庭，說明偵辦程序並聽取意見表達；家屬步出地檢署大門說：「希望政府盡速給我們真相。」至於偵辦內容，檢察官以偵查不公開為由未多作說明。對於普悠瑪ATP涉弊案件是否併案處理，則會在收到資料後分析。

交通部長林佳龍昨表示，司法調查發現普悠瑪事故是有系統性原因，交通部應該勇敢面對，給社會更清楚的交代。因此，會支持未來運安會運作後重啟普悠瑪事故調查。另外，現已展開向日商的求償訴訟等，所有努力都是希望記取教訓，讓台鐵可以重新贏得社會的信任。

台鐵局表示，期盼檢方能夠盡速完成調查，及早釐清事故真相。

普悠瑪翻覆#ATP/span〉

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