酪農業、外展外勞5月試辦 各招募400人

2019-04-10

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會為解決農業缺工問題，重啟酪農業申請外勞方案並推動外展外勞，由農會等單位聘僱外勞，季節性補充人力到各農場，兩者預計各招募四百名人力。勞動部本月五日公告相關條文，待農委會訂定相關核可要點後，最快五月初就能受理申請。

農委會調查農業缺工現況，中部缺工比率達五十五％、南部缺工三十五％、北部和東部各五％，其中以酪農業缺工最嚴重。勞動部今年一月同意農委會酪農外勞和外展農業外勞試辦提案，並於本月五日公告相關條文。農委會農業人力發展辦公室表示，農委會正在訂定酪農外勞申請取得核可的要點，以及外籍勞工外展農務服務試辦要點，兩者預計四月底能通過，五月初就可以受理申請。

酪農業限定4名本勞才能配一名外勞

農業人力發展辦公室說明，八十頭牛以上的酪農場，全國約六八○家，扣除大學附設牧場等，此規模的一 般商業牧場約五○○家，較大規模的農企業有足夠財力聘僱本勞，也予排除，所以預計引進四百名。目前限定四名本勞（含雇主）才能配一名外勞，外勞月薪要高於兩萬三千一百元。

農林漁牧缺工 都可申請外展外勞

農業外展外勞方面，農委會輔導處長范美玲表示，將由農會、合作社或非營利組織擔任外展單位，聘僱外勞派遣到各農場補充季節性勞動力，農林漁牧缺工都可申請，同樣預計引進四百名人力，須符合基本工資月薪兩萬三千一百元。

今夏辦理印尼青農來台實習機會

此外，農委會今年夏天也將首度辦理台印尼青農實習機會，每年規劃人數為四五○名，首批七十五名已報名額滿，申請者須在印尼有一年務農經驗，台灣已有一一八個農場提出需求。另也規劃菲律賓、印尼、泰國和越南來台渡假打工計畫，每年開放八百名，目前還在跟各國洽談中。

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