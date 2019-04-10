跨境網購爭議多 35％民眾自認倒楣

2019-04-10

〔記者陳宜加／台北報導〕行政院消保處首度調查「網路購物消費者意識與行為」，發現有四成國人每月至少網購一到兩次，但近八成不熟相關法規。當發生消費糾紛，有三成五未處理，不是自認倒楣就是不懂申訴，跨境消費爭議發生比例更是一般消費的四倍。

消保處調查，國人透過購物網站、手機APP網購比例最高，平均每月消費一到兩次；但七十八．五％消費者不清楚主管機關所訂的各種網路交易定型化契約應記載及不得記載事項，也不清楚消費相關權利。根據調查，約十六％消費者曾遇消費糾紛，以價格問題、商品不符、無法退換貨為主；跨境消費爭議發生比例更達五十六％。但遭遇消費糾紛，有三十五．七％未處理。

資策會研究報告指出，八十四％消費者有意願嘗試或繼續跨境購物，最常跨境消費的國家以中國占七十二％最多、其次是日本占四成。

消保處建議，主管機關應加強宣導法規，並參考歐盟推動「跨境電商信賴標章」模式，建立優良業者認證機制、淘汰不肖業者；也建議強化網路平台業者規範、推動第三方支付等，確保消費者網購品質與權益。

消基會力促與亞洲鄰國消保合作

消基會董事長雷立芬表示，近年積極促成與各國消保團體合作，消費者若發生跨境消費糾紛而無法解決，可透過兩方消保單位協力解決。目前消基會已與韓國消費者網絡協會、日本國民生活中心、澳門消費者委員會、新加坡消費者協會簽署備忘錄，未來將持續與亞洲鄰近國家推動消保合作。

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