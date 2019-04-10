馬祖再漂非洲豬瘟死豬 禁運7天／中國海漂豬累計8隻 4隻驗出病毒

〔記者簡惠茹／台北報導〕中國海漂豬漂來台灣達八隻，昨天累計第四件驗出非洲豬瘟病毒。非洲豬瘟中央災害應變中心表示，馬祖連江縣南竿清水沃岸際四月四日發現一頭漂流上岸的死亡豬隻，昨天確認非洲豬瘟病毒核酸陽性，即日起連江縣豬隻及產品暫停輸送到台灣及其他離島至少一週。
農委會循防疫機制通知中國
應變中心分析，連江縣鄰近中國福建省閩江及鰲江出海口，發現海漂豬現場也發現簡體字樣的海漂垃圾，綜合推判，應是由中國漂流過來。農委會防檢局也將循兩岸防疫通報機制，通知中國要求轄內養豬業者，作好豬隻屍體處理工作。
應變中心並表示，死豬發現地點已由馬祖檢疫站完成徹底消毒，南竿鄉全鄉共兩個養豬場位於發現地半徑三公里範圍，一場現無飼養豬隻，另一場經縣府獸醫師執行臨床檢查，健康情形良好，無異常情形，並執行移動管制及採樣監測。為確保產業整體安全，即日起暫停連江縣豬隻及其產品輸往台灣及其他離島至少一週。
中國去年八月爆發非洲豬瘟疫情，目前通報世界動物衛生組織的案例已達一百二十六例，全中國只剩下海南島未淪陷。我國離島迄今陸續發現八隻海漂中國死豬，包括金門五隻、馬祖連江縣三隻。其中四隻驗出非洲豬瘟病毒，發現的時間、地點分別是：去年十二月三十日在金門金沙鎮、今年一月十七日馬祖，三月十二日在小金門，以及這次馬祖驗出非洲豬瘟的豬隻。
應變中心說明，馬祖檢疫站四月四日接獲海巡署馬祖巡防區通報，在南竿鄉清水沃岸邊發現一頭死亡豬隻，人員趕赴現場了解。採集相關檢體後，配合連江縣政府以焚燒方式銷毀豬隻屍體，檢體送家衛所檢驗，結果非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，基因片段序列與中國非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達百分之百。
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