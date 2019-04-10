3月ＣＰＩ 蛋價漲3成 本月回穩

2019-04-10

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處昨公布三月消費者物價指數（ＣＰＩ） 年增率○．五八％，以食物類漲一．四四％最多。其中雞蛋大漲卅．二一％，蔬菜也漲九．○四％，蔬菜漲幅為半年新高。但水果下跌三．三六％，以西瓜跌廿七．二五％、鳳梨跌十八．四三％較多。主計總處專門委員徐健中表示，三月底蛋價已較二月略跌，預期四月應會回穩。

至於行政院穩定物價小組關注的十七項民生物資，三月平均年增率二．四二％，以雞蛋漲卅．二一％最多，衛生紙、面紙及紙巾也續漲十二．九六％，預料四月以後基期因素淡化，衛生紙漲幅可望放緩。

根據主計總處調查，三月ＣＰＩ較二月跌○．六二％，較去年同月上漲○．五八％。七大類指數中，以食物類年漲一．四四％較多，雞蛋漲幅最高，蔬菜及乳類也分別漲了九．○四％及二．○七％，外食費也漲一．六九％。徐健中表示，蔬菜漲價主要是天候因素及產季交替影響供給，目前蔬菜批發價格已回跌。此外，若扣除蔬果及能源，三月核心ＣＰＩ漲○．四七％，目前物價漲幅屬於溫和平穩，也沒有通貨緊縮現象。

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