血便年餘誤為痔瘡 竟已直腸癌三期

2019-04-09

記者蘇孟娟／台中報導

一名年逾半百的婦人近一年來常出現血便，但她自認是痔瘡出血，加上不好意思就醫，直到大便形狀變細才意識到不對勁，就醫檢查後，得知接近肛門的直腸附近有4公分的腫瘤，腸道幾乎被腫瘤阻塞近半，切片化驗證實罹患第三期直腸癌，幸經放療加化療後腫瘤消失，目前持續追蹤。

澄清醫院中港院區放射腫瘤科主治醫師羅元禎指出，接近肛門的直腸癌若手術切除，有可能連肛門都要切除，必須在腹部做腸造口，以利收集排出糞便。但目前國際治療直腸癌主流做法均是以保留患者肛門完整為優先考量，因此會先採取同步化學及放射治療，希望讓腫瘤縮小後，再進行手術切除，以提高手術時，保留肛門的機會。因此經團隊評估討論後，建議患者先實施化療和放射治療。

羅元禎指出，結果患者接受為期5週的光子刀放射治療合併化學治療療程後，原本阻塞腸道的4公分直腸腫瘤明顯消失，只留下基底痕跡，進一步做切片化驗，也未發現有癌細胞存在，讓患者喜出望外。

羅元禎指出，雖然直腸腫瘤消失，最好還是將腫瘤基底部分的腸道切除「斬草除根」，降低復發風險，才是最完整的治療程序，但這名患者目前尚未考慮接受部分腸道切除手術，決定先選擇定期回診做大腸鏡追蹤。

羅元禎提醒，常有大腸或直腸癌病患，在確診前，多自述早有血便情況，但常誤認是痔瘡使然，或是工作忙輕忽血便，等到出現大便變細等變化後，才趕緊就醫，結果常是腸癌中後期。

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