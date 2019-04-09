季節交替溫差大 小心眼中風

2019-04-09

文／陳瑩山

季節交替之際，早晚溫差大，有「三高」病史的人可要特別當心了！除了小心心血管疾病之外，也要小心眼中風找上門。

每到季節轉換時，眼科門診就會接獲眼中風的病例，診治後才知道，他們都是有高血壓、高血脂等三高症狀的患者，甚至初期都不知道自己有三高問題，等到視力模糊就診，發現是眼中風後，才知道自己有高血壓、糖尿病、膽固醇等疾病。

眼中風在醫學上的全名為「視網膜血管阻塞」，其中靜脈阻塞會引起出血，而動脈阻塞導致流血不通，更是急症。

臨床症狀主要為有部分視野看不見的視野缺損，或看東西霧霧的視線模糊感。三高族群的血管脆弱，眼睛血管纖細，若血壓升高時，往往就會造成眼部血管爆破出血，進而引發視力模糊。

由於季節交替之際，日夜溫差大，一旦氣溫遽變，血壓、心跳就會跟著起伏，如果平時血壓控制不佳，就會因為突然遽變的溫度讓身體來不及反應，容易造成血壓失控，引發中風。而通往腦部的血管，第一條就是到眼睛，眼睛血管本來就纖細脆弱，不足以承受高量的血液，自然就容易眼底血管破裂出血，引發眼中風。

老年人、三高、青光眼等患者都是眼中風的高危險群，根據臨床統計，眼中風患者5年內有1/4的機率會發生腦中風；現今也發現，發生二次眼中風的患者出現腦中風、心肌梗塞機率更提升至1/3。

眼中風也是屬於中風家族的一員，若得過眼中風，引發腦中風的機率就會比其他人更高。

提醒民眾，若出現視力模糊或視野變化，或眼睛像關窗一樣，慢慢短暫轉黑，都應盡早提高警覺而治療。

平常更應杜絕腦中風、心肌梗塞的危險因子，維持良好作息，多吃富含魚油的食品，定期眼科檢查，才能有效預防眼中風，更要在溫差大時，注意衣物的添加保暖，別讓眼中風找上門！

（作者為中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任）

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