醫療檢查輻射 與核食不能相比

2019-04-09

文／鄭旭萌

因為長期身體不適，由診所醫師轉診至醫學中心就醫，小陳（化名）踏出門診時，手裡拿著檢查單，心想「做電腦斷層不是會有輻射嗎？輻射不是有風險嗎？」

事實上，「熱」的傳播方式包括：傳導、對流及輻射，輻射可以說是泛指一種能量的傳播，例如電燈的光度也是一種低能輻射，由此可見，不是所有的輻射都是對人體有害的。

大家所擔心的輻射，源自於X光及粒子輻射等高能輻射，高能輻射有可能造成細胞變異，甚至會造成細胞死亡（反之則可以用來殺死癌細胞）。但在醫學領域上，確實需要仰賴其透視及殺死癌細胞的能力，做為醫學診斷及疾病治療的工具。

臨床上，一般進行的醫學檢查所使用的輻射X光，能量並沒有大到足以殺死身體上的細胞。就好比一樣是熱源，太靠近火爐有燒傷的危險；暖暖包就算放在手上也不會受傷。平常檢查的X光，都是短時間的檢查，給予的劑量不會高到足以讓細胞死亡的程度，所以民眾不必過度擔心。

除了給予的劑量不同外，輻射的性質也不同。近日接獲不少民眾拿電腦斷層的輻射量與核災區食物相比較，事實上，兩者是不一樣的輻射。

X光是用於特殊的電球管產生，如電燈般有電才有X光；核災區食物類似輻射屋的輻射，是原子核分裂後的產物，除了光能量外，也有次原子等粒子輻射，對細胞的危害更大，次原子的粒子輻射在醫學上常用於治療腫瘤。況且核食及輻射屋的輻射是持續性（可以好幾十年）的輻射，和有通電才有X光（大不了幾分鐘）的輻射所持續時間是不一樣的，所以兩者的輻射防護規定也不相同。

由於電腦斷層的輻射是有限制且短暫的，在合理使用的情況下，是控制在可以接受的相對風險內。

但畢竟是高能輻射，不必要的輻射暴露還是應該要盡量避免，例如做腹部電腦斷層掃描時，如果要求「順便」也照一下胸部，就會增加不必要的風險。

（作者為馬偕紀念醫院放射診斷科主任）

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