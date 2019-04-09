高跟鞋穿美美 拇趾外翻「足」痛苦

2019-04-09

文／王嘉璟

春天腳步近了，愛美女性紛紛換上春裝，為修飾身材穿上高跟鞋，卻忽略拇趾外翻的健康危機。

曾有百貨公司櫃姐穿窄頭高跟鞋站櫃一整天，疼痛難耐到診所尋求治療。18-65歲成人約23％有拇趾外翻問題，65歲以上老年人約35.7％。盛行率以女性、年長者較高，許多人困擾不已，嚴重者除了拇囊凸起處發炎疼痛，也可能造成步態不穩，年長者可能影響平衡，增加跌倒風險（圖1）。

足部肌肉對於足部的穩定度扮演很重要角色，用於支撐並推進身體的重量，足部外在肌群使步伐加速，內部肌群用於撐起足弓，幫助腳趾抓穩地面，拇趾外翻的足部病變改變了這些肌肉施力的力矩。

肌力運動的目標是讓足部肌肉長度和張力的關係理想化，用以做為早期預防，減緩足部變形的速度，提高肌肉使用效能，若使症狀持續惡化，則需要手術治療。

肌力運動 減緩足部變形

◎以下運動需在赤腳時進行，先從坐姿進階成站姿，最後可單腳進行。每一項運動，一次需施最大的力量並維持5秒，一天10至15回合，試著感受這些肌肉活化的感覺，進而應用到日常生活。

●短足運動：活化屈拇趾短肌、內收拇趾肌，使足弓提高。

腳跟和前腳維持平踩地面，把足部縮短，避免捲曲腳趾，試著用腳趾根部下壓地面，同時將前腳往腳跟方向靠近。（圖2）

●開腳趾運動：活化拇趾外展肌，使足弓提高。

腳跟和前腳維持平踩地面，同時將腳趾翹起並散開，保持小趾頭和大拇趾往外、往下碰觸地面。（圖3）

●提腳跟運動：活化脛後肌、腓骨長肌，加強支撐腳踝和足部的肌肉。

膝蓋微彎，將足弓撐高，前腳往腳跟方向收，最後抬腳跟離開地面，感覺壓力集中在腳掌內側，持續將第一蹠骨頭下壓地面，接著將重心轉移到目標腳。（圖4）

儘量避免穿高跟鞋或楦頭較窄的鞋子，應選擇楦頭寬、不會壓縮前腳掌的鞋子。

拇趾外翻內側足弓較低，因此可選擇有足弓墊的鞋子，或在平常習慣穿的鞋子中加裝鞋墊，配合肌肉訓練，減輕症狀及足部變形惡化。

（作者為陳子敬物理治療所物理治療師）

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