普悠瑪翻車懲處 擴至30人／司機關閉ATP造成事故 納入名單中

2019-04-09

〔記者彭琬馨／台北報導〕交通部政務次長王國材昨在立法院受訪時證實，普悠瑪出軌意外事故新的懲處名單擴大至三十人，包含司機等發生事故的第一線人員，都在懲處之列。

普悠瑪事故發生至今逾五個月，原行政責任調查懲處名單十七人，但交通部長林佳龍認為懲處過輕，要求重啟調查。

一線人員、三位局長列入懲處

王國材昨列席立院交通委員會備詢前受訪表示，此次懲處主要是針對普悠瑪車輛採購ATP系統卻未連線，加上ATP系統本身功能不彰因而加重懲罰。針對駕駛員也被納入懲處名單，王國材說，主因是駕駛員將ATP關掉，導致失去防止超速的最後一道防線，相關部會經過六次會議討論，決定將司機納入懲處名單中。

至於懲處程度與層級，王國材表示目前不便多談，但名單包含發生事故的第一線人員及其主管、三位局長。王國材強調，站在交通部立場，希望普悠瑪事件盡快落幕，因此所有掌握的事證都會全部一次公開、相關人員懲處也會一併公開。

台鐵月底前需向日商提出賠償

王國材說，首次公布懲處名單時，是希望已接受司法調查的十位人員在司法調查告一段落後，再納入行政懲罰，不過後來因為有人認為報告不完整，才會納入其他十名人員，名單由原先的二十人增加至三十人。王國材也說，交通部已要求台鐵四月底前提出向製造商日車公司要求賠償的公函。

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