腸道性發炎 易被誤診大腸激躁症

2019-04-08

文／鄭以勤

我們都有相同的經驗，在某段時間曾經沒來由的發生腹部不適的情形，症狀或許時有時無，伴隨著腹瀉，但或許又有時便秘，大多數時候或許不以為意，真的受不了就醫後，得到了大腸激躁症的診斷（或稱大腸躁鬱症）。

在亞洲，估計有大約10%的人患有大腸激躁症，它被認為是一種功能性的腸道疾患，但其中真的沒有其他可能嗎？

發炎性腸道疾病為腸道免疫系統過度反應所引起，依發炎分佈形態、侵犯腸壁程度，可分為潰瘍性結腸炎和克隆氏症，初期症狀表現與大腸激躁症非常類似，患者會出現腹痛與腹瀉等症狀。

過往發炎性腸道疾病被認為是罕見疾病，近來卻發現罕見原因可能是我們過去太過輕忽這個疾病。依據台灣發炎性腸道疾病學會資料顯示，發炎性腸道疾病患者從1998年至2013年，15年間的患者人數已暴增26倍。

由於症狀相近的關係，發炎性腸道疾病初期常被診斷為大腸激躁症，然而兩者的治療方式是完全不同的。發炎性腸道疾病要是能夠早期被診斷出來，並且接受合適的治療，除了能夠改善症狀，使患者不再受苦之外，也能夠避免腸道因長期慢性發炎而產生的併發症，如貧血、腸道狹窄、腸道瘻管、甚至感染、敗血症等。

發炎性腸道疾病除了腹部症狀之外，也可能出現肝膽道、皮膚、關節、眼睛等部位的症狀，診斷上常常需要內視鏡來確認腸道黏膜發炎受損的狀況，並且切片由病理科來做顯微鏡診斷。

治療上，若發病時症狀較輕微，可以口服抗發炎藥物治療；若是症狀較嚴重，就可能需要類固醇等藥物治療；倘若病症非常嚴重，甚至出現併發症，就必須動手術切掉受影響的部分，但腸道必須要有足夠長度，才能夠充分吸收營養，維持身體所需，不可能無限制地切除患部，因此越早發現、越早接受藥物治療，控制發炎就顯得格外重要。

若您有長期腸胃不適、反覆腸炎、血便、貧血、體重減輕、甚至合併黃疸與關節疼痛等症狀，應該到胃腸科接受進一步的評估與檢查，以免延誤病情。

（作者為台安醫院胃腸肝膽科醫師）

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