《愛肝加油站》腳水腫不一定與肝病有關

2019-04-08

文／許金川

Q：我的太太有C型肝炎及肝硬化，去年初接受C型肝炎口服新藥治療成功，但是我最近發現她的雙腳特別腫脹，手指加壓後會凹下去，我們以為是肝臟出問題，趕緊回去找肝膽科醫師，醫師做完抽血及超音波檢查，說一切都穩定沒問題，建議轉其他科別評估。請問除了肝功能不好，會導致腳水腫外，是否還有其他原因，也會導致雙腳水腫呢？

A：肝臟是肩負人體重任的化學工廠，其中一項重要功能便是合成血液中的白蛋白，用於維持血漿內的滲透壓，讓組織間液得以進入血管內，避免水腫。

當發生猛爆性肝炎或嚴重肝硬化時，肝臟功能衰退、白蛋白合成不足，水分會從血管內跑到組織間隙，引起水腫。此外，若肝癌侵入或壓迫下腔靜脈，下肢血液無法順利回流到心臟，亦會引起雙腳水腫。

您太太的C型肝炎已經治療成功，雖然有肝硬化，日前抽血檢查及腹部超音波皆正常，雙腳水腫應與肝臟的關係不大，需趕緊進一步評估是否有其他可能原因。

一般常見造成水腫的病因有腎炎、腎病症候群或慢性腎衰竭等腎臟問題；或患有心臟衰竭時，也會因為腎臟血流不足引起尿量減少，加上血液鬱積在下肢，同樣會形成水腫；此外，若下肢出現血栓靜脈炎，或長了骨盆腔腫瘤，也可能會造成水腫。

再者，若有長期服用非類固醇消炎止痛藥，或血管擴張或鈣離子阻斷劑類的降血壓藥，也容易合併有下肢水腫的副作用。

下肢水腫的原因繁多，並非一定肝臟所致，進一步釐清是必要的，才能對根本病因調整改善及妥善治療。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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