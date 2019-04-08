鼻塞復發惱人 鼻甲微創術通樂

2019-04-08

文／陳亮宇

楊阿姨長期為鼻塞所擾，一年前決定接受傳統下鼻甲部分切除手術，不料最近因過敏造成鼻子慢性發炎，鼻塞不斷復發，檢查後發現，原來最近接觸過敏原，導致下鼻甲前端體積更加肥大，造成惱人鼻塞，經透過下鼻甲微創手術與鼻閥重建後，阿姨笑說：「終於可以好好呼吸了。」

楊阿姨一年前曾接受傳統下鼻甲部分切除手術，當時術後使用鼻子填充止血紗布非常不適，且在住院期間曾大出血，雖然術後下鼻甲體積變小、緩解鼻塞，但因上次手術切除位置在中段下鼻甲，而最近鼻子慢性發炎，使未切除的殘餘下鼻甲前段再度肥大，先透過藥物治療，但效果不佳，之後來院求診，表達不想再進行一次傳統手術，希望能藉由其他術式治療。

經評估，因患者的下鼻甲已經動過一次手術，若藉由雷射電燒、溫射控頻等熱能再度縮小下鼻甲的組織，可能會造成黏膜過度損傷，甚至出現空鼻症（過度切除鼻甲，造成殘餘鼻黏膜萎縮失去正常功能）的狀況。

因此，經溝通後，患者同意採用下鼻甲微創手術，先針對下鼻甲前端肥大，進行黏膜下體積縮減，以保留完整黏膜，並利用微創傷口移除部份肥厚的鼻甲骨，再重建內鼻閥，使之愈加通暢，此為局部麻醉手術，無須禁食也可不用住院，恢復情形較佳，術後結果讓她又可享受呼吸快感。

人一天大約呼吸一萬公升的空氣，鼻腔黏膜有過濾空氣雜質、溫暖加熱空氣的功能，且鼻腔黏膜有大量的血液循環，當天氣變冷，冷空氣就會乾燥，可藉由鼻甲和鼻中膈黏膜豐富的血管組織循環加熱冷空氣，使吸入的冷空氣不會直接刺激敏感的氣管、支氣管，引發氣喘或咳嗽。

透過雷射電燒或射頻手術，均是利用熱能破壞下鼻甲的肥厚鼻肉組織，因此多少會使下鼻甲組織受到傷害，雖然皆為門診手術，但術後恢復期長，鼻子內也會產生又厚又硬的痂皮，需定期回門診清除，若改以微創手術方式，雖然術後比熱能手術稍易出血，約耗時30分鐘，但恢復期短，術後幾乎無痂皮產生，也沒有空鼻症的疑慮，2、3天後就能順暢呼吸。

無論是手術或藥物治療，建議患者都應避免接觸過敏原，並建立運動習慣，讓鼻腔黏膜收縮更加順利，才能避免鼻病再度復發，如果有習慣性過敏，或工作環境的空氣品質不佳，可定時利用溫鹽水沖洗鼻腔，改善鼻塞症狀。

（作者為亞洲大學附屬醫院頭頸外科主任）

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