青年十大癌症死亡率 僅女性乳癌上升／補助篩檢設限 發現不易、確診期別較晚

2019-04-08

記者林惠琴、吳亮儀／專題報導

女人哭哭！根據衛福部統計，二十至四十四歲年輕族群的癌症死亡人數，從二○一三年的二四五二人減至二○一七年的二一○六人，下降約十四％。但在十大癌症死因中，僅女性乳癌的死亡人數上升，從二○六人增至二二四人、上升約八．七％，其餘九項呈現持平或下降。

整體死亡率 5年下降14％

台灣乳房醫學會秘書長、台北榮總乳房醫學中心主任曾令民不諱言，確實發現四十歲以下乳癌患者的治療存活狀況相對不理想。不過，他認為應進一步檢視死亡率，會比死亡數更客觀。

曾令民指出，年輕族群乳癌惡性度與其他年齡層並無顯著差異，治療成效較不理想，可能是年輕女性乳房組織較密實、較難摸到硬塊，且政府補助篩檢限四十五歲以上或四十歲以上有家族史女性，造成年輕女性發現不易，確診期別較晚。加上在療程中，可能對於荷爾蒙變化耐受性較差或有生育等考量，影響服藥順從性，導致治療不完整。

乳癌拒絕化療 纏鬥4年不治

原本從事科技業的孫小姐，四十二歲發現乳癌，腫瘤大小約○．五公分，接受全乳房切除手術與放射線治療後，卻拒絕化療。兩年半後癌症復發，轉移至膽管，纏鬥四年多仍不治，離世前告訴家人：「我就是不乖，拒絕會痛的治療，才變成這個樣子。」

子宮內膜、卵巢癌罹患率微增

乳癌之外，年輕女性罹患子宮內膜癌和卵巢癌，近年都有些微成長趨勢。北醫附醫婦產部主任劉偉民說，就臨床上來看，子宮內膜癌、卵巢癌兩種癌症的罹患年齡層確有下降、人數也增多。他提醒，這兩種癌症起因和多囊性卵巢症候群、子宮內膜異位症有關，年輕女性應多注意。

至於年輕族群其他九大癌症死因，二○一七年「攝護腺癌」死亡人數與二○一三年一樣掛零、「結腸、直腸和肛門癌」略增一人算持平，其餘「氣管、支氣管和肺癌」、「肝和肝內膽管癌」、「口腔癌」、「胃癌」、「胰臟癌」、「食道癌」、「子宮頸及部位未明示子宮癌」下降約五．六％至三十一．三％。

癌症希望基金會董事長、基隆長庚醫院血液腫瘤科主治醫師王正旭認為，年輕族群罹癌後因體力、營養補充吸收較佳，對治療耐受性較高，加上醫療科技進步，手術不一定要開大刀，以及抗癌新藥選擇多，都有助於提高療效，提高存活率。

20歲到44歲青年常見罹癌種類

衛福部國健署補助特定族群女性乳癌篩檢。（記者林惠琴攝）

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