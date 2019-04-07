公主病！纖維肌痛症 運動治療最有效

2019-04-07

文／陳冠誠

「醫師，我這裡痛，還有這邊也好痛，全身都痛！」病人一走進診間就不斷指著自己疼痛的位置，覺得身體到處都在痛。

纖維肌痛症又被稱為「痛痛病」或「公主病」，這是一種原因不明，目前認為是中樞神經系統失調造成的疼痛問題。

疼痛因中樞神經系統失調

患者疼痛處的組織並無特定的病理改變，但其對疼痛的閾值都較正常人或局部疼痛患者來得低，造成全身性的疼痛。而這樣長期且難受的疼痛，常難以被周圍的親友家人或同事所理解，更造成許多家庭生活或職場的問題。

病人會有感到慢性廣泛疼痛與壓痛，且有許多臨床常見的共病症，如憂鬱症、焦慮症、睡眠障礙、疲勞無力、頭痛、顳顎關節障礙症、麻木刺痛、大腸急躁症、忘東忘西、無法專心等。

這樣的疼痛常造成生活上及工作上極大的困擾，而且也常常因為沒有辦法找出疼痛的原因，讓患者到處求醫卻苦無治療的效果。

根據統計，每位病人在診斷纖維肌痛症前看了約3.7位醫師才被診斷出來。

在治療方面，一般止痛藥治療的方式效果不佳，建議可以使用神經性疼痛藥物治療。由於病患常合併有焦慮、失眠等症狀，常合併多種藥物一同治療。

使用神經性疼痛藥物治療

然而很多患者不知道的是，除了藥物治療以外，非藥物治療也是非常重要的，其中最重要的就是運動。

過去的研究中發現，運動是對纖維肌痛症最有效的治療。而運動類型上，不管是有氧運動、肌力訓練、水中運動或是陸上運動均有效，至於一些國人常從事的運動，包含瑜伽、氣功、太極等，都是相當推薦的。

建議纖維肌痛症的患者，應該有充足運動，並在門診與醫師仔細討論安排治療，才能有效對抗疼痛，擁有較好的生活品質！

（作者為亞東醫院復健科專任主治醫師）

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