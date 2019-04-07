駝背矯正 九旬翁"長"回20公分

2019-04-07

記者王善嬿／嘉市報導

嘉義一名近90歲的林姓老翁，6年前開始，只要走久一點，或是坐久一點，腰椎就會痠痛，甚至雙腳無力，後來症狀擴及脊椎，無力挺直，導致上半身駝背，身高從155公分縮水為130餘公分，體重也從50公斤暴瘦至36公斤，所幸經手術矯正後，重新站挺站直，高度恢復以往，且不用再持枴杖助行。

坐久腰椎痠痛 雙腳無力暴瘦

嘉義市陽明醫院骨科醫師李孔嘉表示，林姓老翁起初僅是腰椎痠痛，後來症狀愈來愈嚴重，走路開始駝背、雙腳無力，為了眼睛能夠看得到前方，行走時更習慣膝關節彎曲，長期下來造成無法再站直行動，原本正常身高是155公分，後來站立測量卻只剩下140公分，走路時更是降到130餘公分。

不僅身高縮水，並且吃不下、睡不好，駝背會壓迫腸胃，影響進食量，導致體重從50公斤減少至剩下36公斤，連睡眠也受到干擾。

微創脊椎手術 站直行走免枴杖

李孔嘉指出，因為林姓老翁心臟已裝有3支血管支架，家屬不敢貿然同意動刀事宜，擔心他的身體會吃不消，但透過X光及核磁共振檢查，評估可使用第二代微創脊椎手術。

李孔嘉說明，第二代微創脊椎手術是在脊椎中線旁開一個2至3公分的傷口，採小面關節外的減壓及固定方式，把椎間盤空間撐開，並做出適當的角度，以矯正駝背，過程未破壞椎板，也不用打鋼釘，且傷口小、流血少，術後穿簡單束腰即可。不過，李孔嘉也提醒，任何手術都有風險，有需求的病人必須先找醫師檢查、評估，再選擇最適合的治療方式。

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