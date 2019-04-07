好水育苗 龍虎斑銷量倍增

2019-04-07

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕「龍虎斑」是近年來我國石斑魚養殖的新興魚種，由於養殖技術進步，加上龍虎斑的肉質較其他種類石斑鮮嫩，清蒸、涮涮鍋都適合，頗受民眾喜愛；嘉義縣布袋鎮好美里是台灣龍虎斑魚苗、寸苗主要培育地區，業者合作研究出水環境處理設備，降低寸苗過去常因細菌、病毒致死問題，銷量倍增。

好美石斑聯誼會長王俊雄說，早期台灣石斑魚以青斑為主，後來又以龍膽石斑的精子及虎斑的卵子結合，培育出龍虎斑，養殖期可縮短約一個半月，近年來投入養殖龍虎斑的業者增加不少。

嘉義好美里 年銷三千萬尾

嘉義好美里業者花費六年時間，研發出水環境處理設備，當地石斑白身苗（寸苗）培育率佳，去年銷量達三千萬尾。

市售1台斤4百元左右

布袋鎮黑皮海鮮餐廳業者游志豪表示，各種石斑魚中，龍膽石斑肉質Ｑ彈，市場上售價每台斤五百元左右，是很受歡迎的高價魚。而龍虎斑肉質較為鮮嫩，市價一台斤三百五十至四百元，較龍膽石斑低，如布袋觀光魚市等處都有賣龍虎斑，受到消費者喜愛。

游志豪說，龍虎斑料理方式如傳統清蒸，因為國人喜歡吃火鍋，現在也有涮涮鍋的吃法，用涮的方式較Ｑ彈，皮會有龍膽石斑的Ｑ度，肉質則保有龍虎斑的鮮嫩細膩，餐廳料理龍虎斑一尾約一千元，一魚兩吃一千二百到一千八百元。

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