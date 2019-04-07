開放新南向免簽／做好配套 政委︰印尼可研議簡化

2019-04-07

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府積極推動新南向政策，陸續開放對新南向國家的免簽及簽證簡化等措施，增進彼此密切往來。行政院政務委員張景森昨表示，大方向上，政府要對新南向國家開放免簽，「我一向主張要大幅開放」，但也要做好配套管理。

脫逃案影響 越南持保留

去年底發生史上最大宗越南團來台旅客脫逃事件，行政院後來決定要對來台越南團加強入境等資料查驗，對研議開放越南免簽一事蒙上陰影。張景森表示，有關是否進一步開放越南、印尼的免簽，仍在研議中。他坦言說，相關部會對開放越南免簽較為保留，原因是來台越南旅客脫逃的人數較多。

至於印尼是否免簽？張景森表示，研議印尼免簽或者簡化對印尼的簽證程序，由相關部會持續研議中。

為落實新南向政策，行政院去年七月核定，自去年八月一日到今年七月三十一日止，繼續試辦泰國、汶萊及菲律賓國民來台免簽證措施一年，停留天數為十四天。

據悉，政府積極向東南亞等國家招手，盼吸引來台觀光，並增進雙方經貿、人才等各方面的交流，但相關部會也擔心全面開放免簽會帶來非法打工、色情與治安等疑慮。

張景森表示，若要大幅開放對新南向國家的免簽，針對入境的管理能量要同步提升，否則開放免簽會有副作用。

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