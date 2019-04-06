28歲就閉經 中醫兩階段疏通

2019-04-06

文／劉邦治

28歲的江小姐，3-4年來都靠荷爾蒙治療才來月經，但停藥後月經就不來。她自述，103年開始全心準備公職考試，因壓力過大，身體突然暴瘦，心悸不安、失眠多夢，導致月經不正常。初期經血只來1-2天就停了，後期嚴重到好幾個月，甚至一整年月經都沒來，去婦產科檢查，診斷為早發性的卵巢萎縮症。

首要疏肝安神 解心悸失眠

由於精神壓抑、緊張，擾亂了中樞神經的調節，以致影響到丘腦下部—腦垂體—卵巢內分泌軸的功能，引起閉經。中醫認為這是肝氣鬱結，疏泄失常，以致冲任通盛紊亂。

治療第一步先疏肝理氣，定心安神，方用逍遙散合養心丹加減：柴胡、當歸、白芍、白朮、炙甘、薄荷、人參、柏子仁、棗仁、菖蒲、茯神、龍齒、牡利等藥材共服20餘帖，心悸失眠，多夢諸症穩定。

其次補腎補血 月經正常來

第二步針對「卵巢早衰」治療—即青春期後至40歲前過早絕經者。其病因不是很清楚，已有資料顯示，屬染色體突變或免疫性因素有關。此種病症並非卵巢機能完全喪失，而是指卵巢機能不正常或低下。患者腰脊痠冷、舌淡苔白、脈沉遲、臉色蒼白，垂體促性腺激素低下，尤其促卵泡激素（FSH）更為明顯，雌激素也很低（15.3pg/ml）。本症屬中醫血室虛寒之經閉不行。（血室為子宮之古稱，子宮虛寒則卵巢漸行萎縮，卵巢之分泌功用失職，產生卵子較少，而致經行不利，甚則絕經）。

子宮之所以虛寒，不外心陽之不振，腎陽之不充，致體內溫煦機能低減，血液運行之力衰少，成為經絡寒凝之循環障礙。子宮為下焦主要器官，也因感受虛寒，發生貧血現狀。卵巢排卵機能極為薄弱，或竟無排卵的可能，故經水日見其少，甚或月事不來。

當用補腎扶陽，養血調冲法治療，處方：菟絲子、淫羊藿、枸杞子、女貞子、龜板膠、熟地、覆盆子、當歸、山藥、巴戟天、杜仲、烏骨雞、人參、紫河車等藥、共服50餘帖，現月經按月來潮，經量正常。

（作者為新德中醫診所主治醫師）

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